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Под Кишиневом столкнулось два автомобили, есть погибшие

Под Кишиневом столкнулось два автомобили, есть погибшие
01:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: В результате аварии, четыре человека находившихся в BMW, скончались на месте.

Крупное ДТП произошло на одной из автомагистралей в 35-ти километрах от Кишинева: в результате лобового столкновения двух автомобилей, четыре человека погибли, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Генерального инспектората полиции, сообщает корреспондент в Молдове.

«Автомобиль марки BMW 318, двигавшийся из Кишинева в сторону города Бельцы, за рулем которого находился 25-летний водитель, выехал на встречную полосу, совершив лобовое столкновение с автомобилем марки Toyota Prius. В результате аварии, три человека, включая водителя, находившихся в BMW, скончались на месте, еще один умер в больнице города Оргеева», - сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Мариана Бециву.

По ее словам, еще двое, находившихся в автомобиле Toyota, в том числе беременная женщина, с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

На месте аварии работает следственная бригада Дорожной полиции для выяснения всех обстоятельств трагического ДТП.

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ДТП, Авария, Кишинев, Погибшие в ДТП.
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