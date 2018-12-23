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Прокуратура: арестован полицейский, который напал на 12-летнюю девочку

Прокуратура: арестован полицейский, который напал на 12-летнюю девочку
05:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сержант полиции был арестован на 2 месяца.

Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для полицейского, который с применением ножа совершил разбойное нападение на 12-летнюю девочку, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Разбойное нападение произошло 20 декабря у кинотеатра "Тампере". 22-летний работник правоохранительного органа напал на девочку, которая возвращалась домой парком. Угрожая ножом, полицейский завладел мобильным телефоном ребенка и пытался скрыться, однако его успели задержать прохожие, которые стали свидетелями нападения", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Государственного бюро расследований, сержант полиции арестован на 2 месяца. Во время совершения нападения он пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

В прокуратуре отметили, что во избежание ответственности мужчина тщетно пытался воспользоваться своим статусом полицейского и служебным удостоверением.

В настоящее время правоохранителю инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Досудебное расследование продолжается.

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Прокуратура, Полицейский, Нападение на 12-летнюю девочку.
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