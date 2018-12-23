Выборы в тергромады на Киевщине будут охранять более 100 полицейских

Новости Украины: В каждом территориальном отделе полиции будут созданы специализированные следственно-оперативные группы.

Порядок на выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских городских голов в Киевской области 23 декабря будут обеспечивать около 130 полицейских. Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

“23 декабря состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, городских голов, а именно: Барышевская объединенная территориальная громада, Бородянская объединенная территориальная громада, Ковалевская объединенная территориальная громада (Васильковский район), Мироновская объединенная территориальная гроомада. Общее количество избирательных участков – 62. Общественный порядок во время выборов в объединенных территориальных громадах будут обеспечивать около 130 правоохранителей”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в каждом территориальном отделе полиции будут созданы специализированные следственно-оперативные группы, сотрудники которых будут заниматься реагированием и рассмотрением обращений и заявлений граждан, связанных с нарушением избирательного процесса.

Отмечается, что также будут предусмотрены резервы, под усиленный режим охраны будут взяты общественные места и места проведения массовых мероприятий, а также будет увеличено количество патрулей в местах волеизъявления граждан.

В полиции Киевщины призвали граждан не нарушать публичный порядок, а в случае выявления нарушений избирательного законодательства обращаться к председателям участковых избирательных комиссий или правоохранителей.

Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы в 125 объединенных территориальных громадах на 23 декабря. В состав этих 125 ОТГ вошли 534 местных совета: городских - 15, сельских - 27 и сельских - 492.