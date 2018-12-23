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Выборы в ОТГ: в Киевской области зафиксировали первое нарушение

Выборы в ОТГ: в Киевской области зафиксировали первое нарушение
12:59 Сегодня Телеграф Фото: НПУ

Новости Украины: В поселке городского типа Барышевка, Киевской области сге проходят выборы в ОТГ, зафиксировано первое нарушение, составлен акт по факту фальсификации.

В пгт. Барышевка на Киевщине во время выборов в ОТГ зафиксировано первое нарушение. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

"В пгт. Барышевка во время выборов в объединенной территориальной громаде зафиксировано первое нарушение, о чем комиссия уже составила акт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фальсификацию заметил представитель СМИ. Журналист написал соответствующее заявление в полицию.

На месте работает следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось, сегодня выборы проходят в 13 областях Украины в 9 городских, 16 поселковых, 53 сельских ОТГ. Ранее ЦИК перенесла выборы в 45 ОТГ 10 областей, где введен правовой режим военного положения: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

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Киевская область, Полиция, Фальсификация, Выборы в ОТГ, Первое нарушение.
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