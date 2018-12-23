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Пожар во Львове: стало известно о состоянии пострадавших

Пожар во Львове: стало известно о состоянии пострадавших
14:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: lviv.dsns.gov.ua

Новости Украины: В полиции открыли уголовное производство по факту пожара на Рождественской ярмарке в центре Львова, виновникам трагедии грозит до восьми лет лишения свободы.

Виновным во вчерашней трагедии на Рождественской ярмарке во Львове грозит до восьми лет лишения свободы. Как сообщили в отделе комуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 22 декабря было открыто уголовное производство по факту пожара на города по ч.1 ст.270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), что наказывается штрафом от пятидесяти до ста двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

23 декабря в Нацполиции области сообщили, что "во время выяснения обстоятельств, данное событие было переквалифицировано по ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью), максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до восьми лет лишения свободы".

Полицейские устанавливают причину возгорания, проводится досудебное расследование.

По информации Львовской ОГА, пострадали четверо львовян и житель Сколевского района Львовщины.

"У 25-летней львовянки - термический ожог верхних дыхательных путей, ожог обеих верхних конечностей, ожог лица 25%; у 51-летнего львовянина - термический ожог лица, ожог спины, ожог верхних конечностей 55%", у 23-летней львовянки - термический ожог лица, ожог верхних и нижних конечностей 20%"; у 38-летнего львовянина - ожог пламенем 1-2 ст. 1% поверхности правой кисти ", у 22-летнего жителя Сколевского района - термический ожог обеих верхних конечностей, ожог лица, ожог бедер 20%", - сообщили во Львовской ОГА.

Взрыв во Львове: Работа всех рождественских ярмарок приостановлена

Как сообщалось, 22 декабря в 13:15 во Львове на Рождественской ярмарке возле Оперного театра в торговом павильоне взорвался газовый баллон. В результате взрыва и пожара огнем уничтожены три деревянных павильона и травмированы 5 человек, 4 из них находятся в тяжелом состоянии, одного человека после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Городская комиссия по вопросам техники безопасности и чрезвычайных ситуаций приостановила работу всех рождественских ярмарок во Львове.

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Львовская область, Пожар, Львов, Взрыв, Пострадавшие, Рождественская ярмарка.
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