Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Президент Украины подписал изменения в Бюджетный кодекс
Президент Украины подписал изменения в Бюджетный кодекс
В &quot;Киевавтодоре&quot; рассказали, каким образом борются со снегом в столице
В "Киевавтодоре" рассказали, каким образом борются со снегом в столице
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место
Новый год 2019: как украсить дом и праздничный стол
Новый год 2019: как украсить дом и праздничный стол

Военное положение: Пограничники не пропустили в Украину более 1,5 тыс граждан РФ

Военное положение: Пограничники не пропустили в Украину более 1,5 тыс граждан РФ
18:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: После начала действия военного положения в некоторых областях Украины, пограничники не пустили более 1,5 тыс. граждан РФ.

С начала действия военного положения пограничники не пропустили в Украину более 1,5 тыс. граждан Российской Федерации. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире "112 Украина".

"Сейчас эти мероприятия продолжаются до завершения военного положения, но если потребность будет сохраняться, то, конечно, усиленный контроль мы будем осуществлять и дальше", - сказал Слободян.

По его словам, в основном не пропускают в Украину тех, кто не смог подтвердить цель поездки или превысил сроки пребывания в Украине во время предыдущих посещений.

В свою очередь российские пограничники без объяснения причин не пропустили в Россию за этот период около 350 граждан Украины.

Число нелегальных мигрантов в Украине растет

Как сообщалось, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

30 ноября председатель ГПСУ Петр Цигикал заявил, что в связи с введением военного положения в 10 областях гражданам мужского пола с РФ в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

РФ, Госпогранслужба, Военное положение, Олег Слободян, Граждани РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и суеверия на Новый 2019 год Желтой Земляной Свиньи
02 Маникюр 2019: шикарный зимний маникюр для солидных дам (Фото)
03 Рева объяснил, в чем смысл программы "муниципальная няня"
04 Новый год 2019: что можно и нельзя готовить в год Свиньи
05 На католическое Рождество синоптики обещают настоящую зимнюю погоду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На католическое Рождество синоптики обещают настоящую зимнюю погоду
Погода на католическое Рождество
&quot;Бесплатная диагностика&quot; в Украине: какие услуги войдут в программу и когда
Программа "Бесплатная диагностика" в Украине
Филарет: Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения
Филарет: Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения
Известная украинская певица вышла замуж
Известная украинская певица вышла замуж
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь