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"Тишина" в зоне ООС: Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов

&quot;Тишина&quot; в зоне ООС: Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов
07:45 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны Украины

Новости Украины: В зоне ООС боевики в воскресенье, 23 декабря, режим прекращения огня не нарушали.

Незаконные вооруженные формирования с полуночи и по состоянию на 07:00 понедельника режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил не нарушали, ни один украинский военный не пострадал, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"23 декабря российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня…В течение прошлого дня ни один украинский военный не пострадал" – говорится в сводке штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Боевики НВФ открывали огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Пески на Донецком направлении.

День в ООС: Одно нарушение "тишины", потерь нет

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет" – подытожили в штабе ООС

По данным украинской разведки, 23 декабря в результате неумелого обращения с оружием в ходе мероприятий боевой подготовки один оккупант погиб, и двое получили ранения.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, НВФ, ООС.
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