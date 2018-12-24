"Тишина" в зоне ООС: Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов

Новости Украины: В зоне ООС боевики в воскресенье, 23 декабря, режим прекращения огня не нарушали.

Незаконные вооруженные формирования с полуночи и по состоянию на 07:00 понедельника режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил не нарушали, ни один украинский военный не пострадал, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"23 декабря российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня…В течение прошлого дня ни один украинский военный не пострадал" – говорится в сводке штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Боевики НВФ открывали огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Пески на Донецком направлении.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет" – подытожили в штабе ООС

По данным украинской разведки, 23 декабря в результате неумелого обращения с оружием в ходе мероприятий боевой подготовки один оккупант погиб, и двое получили ранения.