Российскому певцу отказали во въезде в Украину

Российского певца Виктора Салтыкова не пустили в Киев.
Об этом исполнитель рассказал в воскресенье, 23 декабря, в Instagram.
"20 декабря не пустили в Киев. 10 часов провели в аэропорту в ожидании ближайшего рейса.... Спасибо, что сторона, которая приглашала, до взлета самолета «Киев – Минск» была на связи, меняли билеты, и поддерживали нас морально", – написал певец.
"Я не малобюджетный человек, у меня есть средства. Маленькая девочка приняла такое решение, я буду подавать в суд на украинскую власть", - заявил Салтыков.
По словам певца, в 2018 году был в Киеве четыре раза. Произошедшее с ним Салтыков называет нарушением прав человека.
61-летний Виктор Салтыков выступает сольно, также он пел в составе групп Мануфактура, Форум и Электроклуб. Самая известная его песня – Белая ночь.
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20 декабря не пустили в Киев. 10 часов провели в аэропорту ожидая ближайшего рейса. #киев#борисполь #20декабря#викторсалтыков#салтыков#аэропорткиева Спасибо, приглашающей стороне, что до взлёта самолёта Киев - Минск были на связи, меняли билеты, и поддерживали нас морально. #спасибо