Российскому певцу отказали во въезде в Украину

Новости Украины: Российскому певцу Виктору Салтыкову отказали во въезде в Украину из-за отсутствия денежных средств.

Российского певца Виктора Салтыкова не пустили в Киев.

Об этом исполнитель рассказал в воскресенье, 23 декабря, в Instagram.

"20 декабря не пустили в Киев. 10 часов провели в аэропорту в ожидании ближайшего рейса.... Спасибо, что сторона, которая приглашала, до взлета самолета «Киев – Минск» была на связи, меняли билеты, и поддерживали нас морально", – написал певец.

"Я не малобюджетный человек, у меня есть средства. Маленькая девочка приняла такое решение, я буду подавать в суд на украинскую власть", - заявил Салтыков.

По словам певца, в 2018 году был в Киеве четыре раза. Произошедшее с ним Салтыков называет нарушением прав человека.

61-летний Виктор Салтыков выступает сольно, также он пел в составе групп Мануфактура, Форум и Электроклуб. Самая известная его песня – Белая ночь.