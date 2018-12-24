Скачать
Понедельник, 24.12.2018
Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
Итоги 23 декабря: Местные выборы, цунами в Индонезии и резолюция по Крыму
Итоги 23 декабря: Местные выборы, цунами в Индонезии
Допинг-проба украинского тяжелоатлета дала положительный результат
Допинг-проба украинского тяжелоатлета дала положительный результат
Мифы и факты о радиации
Мифы и факты о радиации

Российскому певцу отказали во въезде в Украину

Российскому певцу отказали во въезде в Украину
08:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости Украины: Российскому певцу Виктору Салтыкову отказали во въезде в Украину из-за отсутствия денежных средств.

Российского певца Виктора Салтыкова не пустили в Киев.

Об этом исполнитель рассказал в воскресенье, 23 декабря, в Instagram.

"20 декабря не пустили в Киев. 10 часов провели в аэропорту в ожидании ближайшего рейса.... Спасибо, что сторона, которая приглашала, до взлета самолета «Киев – Минск» была на связи, меняли билеты, и поддерживали нас морально", – написал певец.

"Я не малобюджетный человек, у меня есть средства. Маленькая девочка приняла такое решение, я буду подавать в суд на украинскую власть", - заявил Салтыков.

По словам певца, в 2018 году был в Киеве четыре раза. Произошедшее с ним Салтыков называет нарушением прав человека.

61-летний Виктор Салтыков выступает сольно, также он пел в составе групп Мануфактура, Форум и Электроклуб. Самая известная его песня – Белая ночь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Российский певец, Въезд в Украину, Виктор Салтыков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стала известна причина задержек в оформлении "евроблях"
02 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (31.12 - 6.01)
03 Ученые обнаружили газовое облако времен Большого взрыва
04 Беринчик вызвал на бой потенциального соперника Ломаченко
05 В Николаевской области разоблачили банду межрегиональных наркодиллеров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Разрушительное цунами в Индонезии: сотни погибших
Разрушительное цунами в Индонезии: сотни погибших
Маск восхищен успехами Китая в космической отрасли
Маск восхищен успехами Китая в космической отрасли
Дональд Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии
Дональд Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии
Рецепт дня: салат &quot;Царский&quot;
Рецепт дня: салат "Царский"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь