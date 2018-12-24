В аэропорту Борисполь упала новогодняя елка с игрушками: фото и видео

Новости Украины: В аэропорту Борисполь рухнула огромная новогодняя ель, украшенная яркими игрушками и лентами.

В столичном аэропорту Борисполь упала на пол огромная новогодняя ель, украшенная игрушками и лентами. О причинах происшествия и нанесенном ущербе не сообщается, информирует в Facebook dtp.kiev.ua.

Возможно, новогоднее дерево потеряло устойчивость во время концерта Олега Скрипки и Le Grand Orchestra, который начался в воскресенье, 23 декабря, в 17:00. Так новогодняя елка в аэропорту Борисполь выглядела за пару часов до происшествия.

Напомним, 22 декабря в Киеве правоохранители проверяли информацию о заминировании Центрального железнодорожного вокзала столицы.