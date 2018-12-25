КГГА призывает водителей не мешать работе снегоуборочной техники

Власти Киева призывают водителей воздержаться от поездок на собственных авто в связи с ухудшением погодных условий - метелью и гололедом.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
"В связи с прогнозируемым резким снижением температуры воздуха и гололедом, а также снегопадом и метелью, призываем киевлян по возможности воздержаться от поездок на собственных авто, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не устраивать заторы на автодорогах столицы", - говорится в сообщении .
Кроме того, водителей предупреждают, чтобы не парковали автомобили на обочинах дорог и в непредусмотренных для этого местах. Авто, которые будут мешать прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуировать.
Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
Пешеходов также просят быть максимально осторожными, передвигаясь по городу. Им советуют:
Напомним, в столице из-за снегопада предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" работают в усиленном режиме.