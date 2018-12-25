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КГГА призывает водителей не мешать работе снегоуборочной техники

КГГА призывает водителей не мешать работе снегоуборочной техники
00:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: КГГА

Новости Украины: У Кличко напомнили водителям и пешеходам о правилах безопасности в снегопады.

Власти Киева призывают водителей воздержаться от поездок на собственных авто в связи с ухудшением погодных условий - метелью и гололедом.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"В связи с прогнозируемым резким снижением температуры воздуха и гололедом, а также снегопадом и метелью, призываем киевлян по возможности воздержаться от поездок на собственных авто, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не устраивать заторы на автодорогах столицы", - говорится в сообщении .

Кроме того, водителей предупреждают, чтобы не парковали автомобили на обочинах дорог и в непредусмотренных для этого местах. Авто, которые будут мешать прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуировать.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;
  • не забывать включать габаритные огни или противотуманные фонари;
  • не использовать автотранспорт с летними шинами.

Пешеходов также просят быть максимально осторожными, передвигаясь по городу. Им советуют:

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;
  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, - удар, направленный на вас, уменьшит силу;
  • будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
  • обходите металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом. 

Напомним, в столице из-за снегопада предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" работают в усиленном режиме.

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Киев, КГГА, Меры безопасности, Снегоуборочная техника, Ухудшение погоды.
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