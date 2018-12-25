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Сутки на Донбассе: боевики увеличили обстрелы, есть раненые среди ВСУ

Сутки на Донбассе: боевики увеличили обстрелы, есть раненые среди ВСУ
07:44 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ, трое военнослужащих получили ранение

За 24 декабря боевики 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, трое военнослужащих получили ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"24 декабря российские оккупационные войска 20 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 7 случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… трое военнослужащих получили ранения", – говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук во вторник утром.

В частности, боевики совершили обстрелы дважды: из минометов калибра 120 и 82-мм позиций ООС в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, и поселка Пески - на Донецком направлении, а с минометов калибра 82-мм по населенному пункту Кряковка на Луганском направлении, поселка Луганское на Донецком направлении, и поселка Гнутово на Мариупольском направлении.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Крымское - на Луганском направлении, населенного пункта Новоалександровка на Попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук, Луганское - на Донецком направлении, поселка Южное на Горловском направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное - на Мариупольском направлении.

"Тишина" в зоне ООС: Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов

"Для подавления огневых провокаций противника, подразделения обороняющихся применяли дежурные огневые средства", – подчеркнули в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 24 декабря один боевик был уничтожен и шесть получили ранения. В течение текущих суток боевики огонь не открывали.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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