На горнолыжном курорте в Закарпатье туристка попала под ратрак

Новости Украины: В Драгобрате женщину сбил ратрак, сдавая назад. Сейчас она в тяжелом состоянии.

На популярном карпатском горнолыжном курорте Драгобрат женщина попала в больницу из-за инцидента с ратраками. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Закарпатской области.

"В результате инцидента пострадала женщина, она госпитализирована. Находится в больнице. Что случилось – будет установлено в ходе следствия", – заявили в полиции.

За нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами открыто уголовное производство по статье 286 УК Украины соответственно.

Очевидцы отмечают, что девушку забрали в больницу в Рахов, на текущий момент пострадавшая находится в Тячеве в тяжелом состоянии.

Как сообщают местные СМИ, сдавая назад, ратрак наехал на женщину. Также известно, что она получила тяжелые травмы.

Стоит отметить, что ратрак – это спецтранспорт для прокладки горнолыжных склонов и лыжных трасс .