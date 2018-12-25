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В Хмельницкой области выявили хакера, который пользовался базами данных госучреждений

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В Хмельницкой области выявили хакера, который пользовался базами данных госучреждений
14:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: Киберполиция разоблачила мужчину в незаконном вмешательстве в базы данных госучреждений, в т. ч. воинских частей.

Сотрудники Подольского управления Департамента киберполиции с участием детективов Хмельницкого отдела полиции, сотрудников СБУ в Хмельницкой области и работников военной прокуратуры Хмельницкого гарнизона, разоблачили 36-летнего жителя Хмельницкого во вмешательстве в компьютерную сеть бухгалтерского учета государственных органов и предприятий.

Как сообщает во вторник департамент киберполиции Национальной полиции Украины, установлено: человек является работником частного предприятия, обслуживающего государственные объекты, в том числе и воинские части. В его обязанности входили реализация, установка и обслуживание программного обеспечения бухгалтерских и учетных систем. Кроме того, человек реализовывал, устанавливал и обслуживал программное обеспечение бухгалтерских и учетных систем, которое входит в санкционный список.

В нарушение требований договорных обязательств он тайно получал доступ к данным работников этих предприятий, регистрационных номеров их учетных карточек налогоплательщиков и тому подобное.

Проведены обыски по адресу ведения хозяйственной деятельности и по месту жительства злоумышленника. На персональных компьютерах правоохранители обнаружили информацию относительно работников госучреждений. Они направлены на экспертизу. После получения ее результатов будет определено объем, принадлежность и перечень информации, полученной в результате преступной деятельности мужчины.

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Полицейские проверяют возможную продажу злоумышленником информации.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Воинская часть, Хмельницкая область, ВСУ, Кибербезопасность, Киберполиция.
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