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Вторник, 25.12.2018
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Всю Украину засыпало снегом: ситуация в регионах

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Всю Украину засыпало снегом: ситуация в регионах
15:31 Сегодня Телеграф Фото: Киевавтодор

Новости Украины: Украиной прокатились снегопады с сильными ветрами, что спровоцировало массовое обесточивание населенных пунктов, ДТП и отмену автобусных рейсов.

В период 25-26 декабря, в Украине ожидаются снег и метели, на юге и востоке - с дождем, в центральной части - сильный снег. Порывы ветра достигают 15-20 м/с, местами до 28 м/с, на дорогах гололед, а в горах угроза оползней снега и повышение уровня воды в реках. В связи с этим спасатели ГСЧС переходят на усиленный режим работы.

В результате осложнения погодных условий в восьми областях Украины обесточены уже 138 населенных пунктов. В ночь на 25 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 128 населенных пунктов в восьми областях, а именно Днепропетровская - 46, Кировоградская - 43, Николаевская - 16, Черновицкая - 8, Киевская - 6, Черкасская - 5, Запорожская - 2 и Черниговская – 2. Только в одной Харьковской области по состоянию на 12:00 вторника в Харьковской области из-за непогоды на сетях облэнерго отключены 110 линий мощностью 10 кВт, а также 963 подстанции.

В Киеве  из-за снегопада предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" работают в усиленном режиме. Из-за сильного снегопада в столице работают 334 единицы снегоуборочной техники и 52 бригады с ручной уборки "Киевавтодора". Около 22:30, вчера, 24 декабря, в Печерском районе Киева пять водителей не справились с управлением из-за гололедицы, устроив масштабное ДТП. Власти Киева призывают водителей воздержаться от поездок на собственных авто в связи с ухудшением погодных условий - метелью и гололедом.

Также в аэропорту «Борисполь» более 170 человек вынуждены ждать самолет в Египет, который по расписанию должен был вылететь еще в три часа утра.

Непогода не мешает боевикам продолжать обстреливать позиции ВСУ на ДонбассеРоссийско-оккупационные войска вчера обстреляли посёлок Пивденное на линии разграничения в Донецкой области с целью переложение вины за эти террористические действия на украинских военных. В Донецкой области в результате ухудшения погодных условий (сильный ветер и дождь) обесточены 45 населенных пунктов, из них 9 частично. В результате обрыва линий электропередачи в районе бывшего рынка «Господар» обесточена Донецкая фильтровальная станция. Энергоснабжающее предприятие приступит к восстановлению электроснабжения после получения разрешения на выполнение работ.

В Сумской области сегодня, 25 декабря, из-за непогоды отменен ряд междугородних автобусных рейсов. В частности, из-за метели отменен ряд междугородних автобусных рейсов в направлении городов Ромны, Ахтырка, Тростянец, а также в Липовую Долину. На севере области в районе Середино-Буды и Ямполя ситуация более или менее стабильная.В 

В Полтавской областипроизошла аналогичная ситуация: из-за непогоды отменены междугородние и межобластные автобусные рейсы. По данным администраций вокзалов, из-за метелей из Полтавы отменены рейсы в направлении Кременчуга, Гадяча, Чернигова, Ромен, Лохвицы и других городов Полтавской и соседних областей.  Вместе с тем, по информации Главного управления ГСЧС в Полтавской области, с полуночи подразделения спасателей вытащили из снежных заносов 31 автомобиль, в том числе 4 автомобиля скорой помощи.

В Кременчуге также сообщили об отмене рейсов на Киев, Кировоград и пригородных маршрутов.

Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Сегодня на высокогорье и среднегорье центральной и восточной части Закарпатской области в связи с продолжением снегопадов и метелей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах центральной и восточной частей области существует угроза схода снега на дороги. 

На популярном карпатском горнолыжном курорте Драгобрат женщина попала в больницу из-за инцидента с ратраками.

Гололед стал причиной еще одной жуткой аварии, на этот раз в Винницкой области в селе Лукашовка микроавтобус столкнулся с автомобилем, автобус отбросило в забор одного из частных дворов, пострадали 4 человека.

В Запорожской области также продолжают бороться с сильными снегами: в связи с этим на дороги государственного значения были направлены 11 единиц снегоуборочной техники. В настоящее время очистительные работы продолжаются на трассах Харьков – Симферополь (в районе Васильевки и Вольнянска), Запорожье – Днепр и в районе Камышевахи.

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Непогода, Снег, Гололед, Снегопад, Области Украины, Непогода в Украине.
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