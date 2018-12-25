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Школьники Полтавщины завтра не пойдут в школу

Школьники Полтавщины завтра не пойдут в школу
17:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В некоторых городах и селах Полтавской области из-за непогоды завтра отменят занятия в школах.

В некоторых городах и селах Полтавской области из-за непогоды завтра отменят занятия в школах.

Как сообщили в мэрии Кременчуга (Полтавская обл.) завтра отменены занятия во всех 29 школах города.

Также отменены занятия в некоторых селах Полтавской области, так как дороги между селами заметены.

Всю Украину засыпало снегом: ситуация в регионах

Как сообщалось, сегодня в Полтавской области из-за сильного снега отменены междугородние и межобластные автобусные рейсы.

На Львовщине в школе полностью выгорела крыша

За ночь в регионе подразделения спасателей вытащили из снежных заносов 31 автомобиль, в том числе 4 автомобиля скорой помощи.

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Все по теме:

Кременчуг, Школа, Непогода, Полтавская область, Снегопад.
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