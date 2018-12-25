Сутки на Донбассе: 25 декабря ранен украинский военный

Новости Украины: Один украинский военный ранен в минувшие сутки на Донбассе.

В течение текущих суток, по состоянию на 18.00 российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом зафиксирован 1 случай применения вооружения, запрещенного минского соглашениями. Один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Как отмечается в сообщении на Фейсбук вечером во вторник , "враг, в частности, совершил обстрел позиций Объединенных сил из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Золотое-4 на Попаснянском направлении; опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новотошковское на Луганском направлении, а также вблизи города Авдеевка на Донецком направлении. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств".

"В течение текущих суток один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - сообщает пресс-центр.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говрится в сообщении