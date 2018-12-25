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На Житомирщине завершились 20-дневные учения ДШВ ВСУ

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На Житомирщине завершились 20-дневные учения ДШВ ВСУ
20:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ВСУ

Новости Украины: В Житомирской области завершились сборы резервистов первой очереди десанта ВСУ.

В Житомирской области завершились сборы личного состава оперативного резерва первой очереди для воинских частей десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования ДШВ ВСУ.

Так, в течение двадцати суток, сотни военнообязанных из разных регионов Украины восстанавливали свои практические навыки во владении оружием и военной техникой на базе общевойскового полигона ДШВ.

Согласно информации, начались сборы с получения резервистами закрепленного оружия и комплексного занятия по соблюдению мер безопасности во время практических занятий по боевой подготовке и мер повседневной жизнедеятельности.

«Учитывая сжатые сроки подготовки, занятия проходили в достаточно насыщенном и десантном ритме. Под руководством опытных инструкторов, резервисты повышали собственные практические навыки во время занятий по огневой, инженерной, технической, специальной, воздушно-десантной подготовке, тактической медицине и т.д.

Кроме того, резервисты отработали беспарашутное десантирование с вертолетов Ми-8 при помощи специального оборудования «Адаптер-1М». А во время занятий по психологической подготовке, военнообязанные тренировались преодолевать «танкобоязнь». То есть проходили обкатку танками, тренировались в их уничтожении ручными противотанковыми гранатами», - говорится в сообщении.

В ходе занятий по специальной подготовке значительное внимание уделялось совершенствованию профессиональных навыков в работе на боевой и другой технике, её обслуживанию и тому подобное.

В конце сборов, резервисты сдавали зачеты по всем предметам подготовки, показав хорошие результаты.

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Житомирская область, ВСУ, ДШВ ВСУ.
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