Наев осмотрел обновленные блокпосты в Донецкой области

Новости Украины: Блокпост

В Донецкой области во вторник командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев осмотрел обновленные блокпосты на автодороге Славянск-Бахмут.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Сегодня, 25 декабря 2018 года с участием командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, руководства Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и представителей органов государственной власти и местного самоуправления состоялся обзор обновленных блокпостов, расположенных на автомобильной дороге Славянск-Бахмут близ села Юрковка Славянского района и на перекрестке автомобильных дорог, вблизи поселка Нелиповка Константиновского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведенная работа ускорит прохождение гражданами проверок, как в пешем порядке, так и на транспортных средствах при пересечении блокпостов, а также обеспечит работникам полиции качественное выполнение возложенных на них служебных обязанностей.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев лично проверил условия несения службы, питания и отдыха личного состава на блокпостах, а также места пребывания пересекающих их граждан, информирует пресс-центр ООС.