В Киеве попытка украсть елку переросла в драку с применением холодного оружия

Новости Украины: В Киеве попытка украсть елку переросла в драку - в ход пошли ножи и топоры.

На улице Урловской, 19 в Киеве произошла драка с применением холодного оружия.

Конфликт возник из-за попытки украсть елку.

Как сообщает "Информатор", конфликт произошел около трех часов ночи 25 декабря. Его участниками стали продавцы елок и местные жители.

Так, продавец сидел в машине и следил за деревьями. В этот момент двое неизвестных подошли к товару и начали что-то высматривать. Когда продавец подошел к мужчинам началась драка.

Неизвестные пытались нанести мужчине ножевые ранения, но он защищался топором. Также нападавшие распылили перцовый баллон ему в лицо, а в ходе конфликта продавцу повредили его машину.

Один из свидетелей инцидента позвонил в полицию, на место прибыли патрульные. Грабители пытались сбежать с елкой, но их задержали. Обошлось без пострадавших.

Мужчина отказался писать заявление на грабителей, но на них будут составлены административные материалы за хулиганство.