Скачать
Среда, 26.12.2018
В Индонезии столкнулись с нехваткой чистой воды и медикаментов
В Индонезии столкнулись с нехваткой чистой воды и медикаментов
Сирийские ПВО сбили несколько ракет близ Дамаска
Сирийские ПВО сбили несколько ракет близ Дамаска
Назван самый дорогой украинский нападающий
Назван самый дорогой украинский нападающий
Новый год 2019: интересные игры и конкурсы для детей и взрослых
Новый год 2019: интересные игры и конкурсы для детей и взрослых

В Киеве попытка украсть елку переросла в драку с применением холодного оружия

В Киеве попытка украсть елку переросла в драку с применением холодного оружия
23:24 Вт, 25 Декабрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

Новости Украины: В Киеве попытка украсть елку переросла в драку - в ход пошли ножи и топоры.

На улице Урловской, 19 в Киеве произошла драка с применением холодного оружия.

Конфликт возник из-за попытки украсть елку.

Как сообщает "Информатор", конфликт произошел около трех часов ночи 25 декабря. Его участниками стали продавцы елок и местные жители.

Так, продавец сидел в машине и следил за деревьями. В этот момент двое неизвестных подошли к товару и начали что-то высматривать. Когда продавец подошел к мужчинам началась драка.

Неизвестные пытались нанести мужчине ножевые ранения, но он защищался топором. Также нападавшие распылили перцовый баллон ему в лицо, а в ходе конфликта продавцу повредили его машину.

Один из свидетелей инцидента позвонил в полицию, на место прибыли патрульные. Грабители пытались сбежать с елкой, но их задержали. Обошлось без пострадавших.

Мужчина отказался писать заявление на грабителей, но на них будут составлены административные материалы за хулиганство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Полиция, Драка, Елка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невозможно сдерживать смех: наши лучшие ожидания и суровая реальность
02 Наев осмотрел обновленные блокпосты в Донецкой области
03 Путин и Лукашенко провели в Кремле безрезультатные переговоры
04 Новый год 2019: интересные игры и конкурсы для детей и взрослых
05 Северный поток будет остановлен в 2019 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мэттис провел Рождество за работой
Мэттис провел Рождество за работой
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Михаил Мудрик: Звездную болезнь прошел в 12 лет
Расширенные санкции РФ против Украины: кто попал в список
Расширенные санкции РФ против Украины: кто попал в список
Ученые выяснили, что пчелы могут считать объекты
Ученые выяснили, что пчелы могут считать объекты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь