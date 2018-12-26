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Российское судно под флагом Монголии село на мель в Черном море

Российское судно под флагом Монголии село на мель в Черном море
04:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: В Черном море село на мель судно, незаконно заходившее в Крым

В Черном море вблизи Таманского полуострова в районе мыса Железный Рог грузовое судно под флагом Монголии, что двигалось из порта Турции в порт "Кавказ" (РФ), село на мель, сообщила пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

"По данным международной идентификационной системы AIS (Automatic Identification System), последняя информация о судне SUROV зафиксирована еще 2 недели назад. В нарушение требований Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года на корабле была отключена автоматическая идентификационная система (AIS). Однако благодаря именно этой системе есть возможность не только своевременно реагировать на аварии судов и оказывать помощь пострадавшим, но и отслеживать нарушения движения судов и незаконного пересечения границ", - говорится в сообщении.

 

Как отмечается, отключение AIS обусловлено незаконным мероприятием судна SUROV к закрытым портов Крыма. Причина этому - попытка иностранных компаний, причастных к морским перевозкам в закрытых портах, избежать ответственности со стороны украинского законодательства, а также не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции.

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Россия, Черное море, МинВОТ, SUROV.
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