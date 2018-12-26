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Среда, 26.12.2018
Снегопады парализовали Украину: где заблокированы дороги
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Снегопады парализовали Украину: где заблокированы дороги

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Снегопады парализовали Украину: где заблокированы дороги
10:01 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: По состоянию на утро среды, 26 декабря, из-за ухудшения погоды временные ограничения движения транспорта введены в четырех областях.

На 26 декабря снегопады заблокировали дороги в четырех областях Украины. Об этом сообщает "Укравтодор".

Сообщается, что ограничено движение в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях. За минувшие сутки в этих регионах толщина снежного покрова местами достигла 60 см. Кроме того, порывы ветра образуют переметы высотой до 1,5 м.

Кировоградская область

С 13:00 25.12.2018 ограничено движение для крупногабаритного и пассажирского транспорта;

С 13:00 25.12.2018 ограничено движение для всех видов транспортных средств на трассе М-04 на участке Знаменка - Александрия и М-13 Кировоград - Платоново.

Черкасская область

С 00:00 26.12.2018 ограничено движение для большегрузного и общественного транспорта на следующих дорогах государственного значения:

Н-01 Киев - Знаменка, км 123 + 850 - 241 + 622;

Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь, км 81 + 300 - 169 + 117.

Напомним, на границе Черкасской и Полтавской областей в снежных заносах застряли около 200 машин. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на своей странице в соцсети Twitter. "Ситуация осложняется тем, что с другой стороны грузовик перекрыла движение транспорта и снегоуборочная техника не в состоянии подойти", - отметил Князев.

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Полтавская область

С 00: 00 26.12.2018 ограничено движение для крупногабаритного и общественного транспорта по дорогам общего пользования государственного значения по области.

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Днепропетровская область

С 00:00 26.12.2018 ограничено движение крупногабаритного и пассажирского транспорта на участках:

М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, км 72 + 088-151 + 680;

Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь, км 296 + 735 - 370 + 915;

Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, км 81 + 735 - 105 + 313.

На данный момент также затруднен проезд до четырех населенных пунктов в Кировоградской области - автодороги М-12, М-13, М-22 и Н-23, и до одного населенного пункта в Черкасской области - Н-08.

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На остальной территории наблюдается местами небольшой снег в Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Напомним, в среду, 26 декабря, в Украине прогнозируют снег, мокрый снег, на дорогах - гололедица. Температура от 6 градусов мороза до 2 градусов тепла. Местами порывы ветра до 20 метров в секунду. С четверга дневная температура будет около нуля или выше.

"На сутки 26 декабря облачно. Днем в Украине, кроме южной части, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах и на Левобережье 1-6° мороза", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

По Киеву и области в среду днем мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. По области возможно налипание снега и местами порывы ветра 15-18 м/с. Температура 26 декабря по Киеву днем около 0°. По области днем от 3° мороза до 2° тепла.

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Погода, Транспорт, Укравтодор, Снег, Гололед, ГСЧС, Метели, Заторы, Нацполиция.
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