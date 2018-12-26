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В Кривом Роге произошло вооруженное ограбление банка

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В Кривом Роге произошло вооруженное ограбление банка
11:24 Сегодня Телеграф 1kr.ua Фото: 1kr.ua

Новости Украины: В среду, 26 декабря, в Кривом Роге вооруженные неизвестные ограбили один из банков.

Сегодня, 26 декабря, в Кривом Роге неизвестные ограбили банк в микрорайоне Юбилейный. Об этом сообщает Первый Криворожский.

По информации издания, во время ограбления ранили сотрудницу учреждения. 

Согласно имеющейся информации, грабители похитили 150 тысяч гривен, 15 тысяч евро, а также доллары, однако, сколько именно, не сообщается. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение грабителей.

Напомним, одесские правоохранители оперативно задержали мужчину, который в течение нескольких минут "заминировал" два важных объекта.

А 24 декабря полиция задержала мужчину, бросившего гранату в помещение банка в Павлограде Днепропетровской области.

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Оружие, Кража, Кривой Рог, Ограбление банка.
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