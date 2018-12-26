Единая церковь: в Винницкой области переходят более 20 приходов

Новости Украины: В Винницкой области в Православную церковь Украины переходят более 20 приходов Московского патриархата.

В Винницкой области перейти под юрисдикцию Православной церкви Украины согласились более 20 приходов УПЦ МП.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Винницкой епархии Православной церкви Украины протодиакон Владислав Демченко.

"Процесс перехода приходов из-под юрисдикции УПЦ МП в Православную церковь Украины набирает обороты. Сейчас можем говорить о том, что таких церковных общин уже более двадцати. Часть уже оформила свои планы юридически, остальные еще в процессе. Но каждый день нам звонят и консультируются", - сообщил Демченко.

По его словам, только за минувшие выходные в ПЦУ перешли пять приходов.

В частности, в г.Виннице в Православную церковь Украины присоединился приход скального Свято-Троицкого храма, расположенного в бывшем командном бункере советской армии, в гранитных скалах на берегу Южного Буга. Община храма почти полностью поддержала своего настоятеля протоиерея Алексея Волкова, известного в Виннице миссионера, а также капеллана-волонтера, который первым из священников Винницкой области в 2014 году начал регулярные поездки на восток для поддержки бойцов украинской армии.

В ПЦУ присоединилась и община крупнейшего и старейшего 120-летнего храма Винниччины - иконы Божьей Матери "Всех скорбящих радости", расположенного в главном корпусе Винницкого областного психоневрологического диспансера.

Решение о переходе под юрисдикцию ПЦУ также принимают и приходы в районах области. Так, 23 декабря выбор в пользу Православной церкви Украины сделала община храма Рождества Пресвятой Богородицы с.Махновка Казатинского района, а также прихожане из сел Сальник и с.Гущинцы Калиновского района.

Как сообщало агентство, по состоянию на 21 декабря в ПЦУ на Винниччине перешли 4 прихода.

15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который избрал её предстоятелем митрополита Епифания. Именно ему должны дать Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Решение об этом 11 октября принял синод Вселенского патриархата (материнской структуры всех православных церквей мира). Передача Томоса состоится 6 января в Стамбуле после совместной литургии.

Отмечается, что 19 декабря первая община Черновицкой области перешла из УПЦ МП в Единую Поместную Церковь Украины.

Напомним, в четверг, 20 декабря, на заседании Верховной Рады депутаты проголосовали и приняли закон, обязывающего Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви