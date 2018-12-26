Соцопрос показал, какие проблемы украинцы считают основными

Новости Украины: Опрос показал какие общегосударственные проблемы украинцы считают основными.

Украинцы считают основными общегосударственными проблемами военный конфликт на востоке Украины, взяточничество и коррупцию во власти. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг" в рамках спецпроекта "Портреты регионов".

"Военный конфликт на востоке Украины (72%) и взяточничество и коррупция во власти (41%) - основные общегосударственные проблемы по оценкам граждан", - говорится в выводах исследования.

При этом, замечают социологи, на личностном уровне опрошенных больше волнуют повышение тарифов на коммунальные услуги (52%), низкий уровень зарплат и пенсий (50%) и инфляция (40%).

Социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 10 декабря был проведен опрос среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях Украины и г.Киеве (за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым).

В исследовании методом личного интервью было опрошено 40 тыс. респондентов (по 1600 в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре каждой области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.