Скачать
Среда, 26.12.2018
Президент Украины объявил об окончании действия военного положения
Президент Украины объявил об окончании действия военного положения
В ноябре вырос общий госдолг Украины
В ноябре вырос общий госдолг Украины
WWFC AWARDS 2018: итоги вручения премии
WWFC AWARDS 2018: итоги вручения премии
ПЕН-клуб обнародовал список лучших украинских книг 2018 года
ПЕН-клуб обнародовал список лучших украинских книг 2018 года

Соцопрос показал, какие проблемы украинцы считают основными

Соцопрос показал, какие проблемы украинцы считают основными
17:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Опрос показал какие общегосударственные проблемы украинцы считают основными.

Украинцы считают основными общегосударственными проблемами военный конфликт на востоке Украины, взяточничество и коррупцию во власти. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг" в рамках спецпроекта "Портреты регионов".

"Военный конфликт на востоке Украины (72%) и взяточничество и коррупция во власти (41%) - основные общегосударственные проблемы по оценкам граждан", - говорится в выводах исследования.

При этом, замечают социологи, на личностном уровне опрошенных больше волнуют повышение тарифов на коммунальные услуги (52%), низкий уровень зарплат и пенсий (50%) и инфляция (40%).

Соцопрос показал, как изменился Индекс социального самочувствия украинцев в 2018

Социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 10 декабря был проведен опрос среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях Украины и г.Киеве (за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым).

В исследовании методом личного интервью было опрошено 40 тыс. респондентов (по 1600 в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре каждой области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Опрос, Социологический опрос, Группа Рейтинг, Общегосударственные проблемы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Снегопады парализовали Украину: где заблокированы дороги
03 Невозможно сдерживать смех: наши лучшие ожидания и суровая реальность
04 Украина в снежном плену: синоптики рассказали, когда изменится погода
05 Наев осмотрел обновленные блокпосты в Донецкой области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко передал слова поддержки украинским морякам
Порошенко передал слова поддержки украинским морякам
В одной из областей разблокировали движение транспорта
В одной из областей разблокировали движение транспорта
Украина введет новые санкции против России
Украина введет новые санкции против России
Елизавета II разгневана на внука из-за его щедрости к жене
Елизавета II разгневана на внука из-за его щедрости к жене
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь