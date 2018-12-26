Без тепла и воды остались жители 60 домов Подольского района

Новости Украины: В одном из районов Киева 60 домов остались без воды и отопления, в следствии аварии.

В Подольском районе Киева в результате аварийного повреждения магистральной теплосети без теплоснабжения осталось 61 здание. Об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook.

"Сегодня в Подольском районе Киева произошло аварийное повреждение магистральной теплосети, в результате чего без теплоснабжения осталось 61 здание", - говорится в сообщении.

В частности, отопление отсутствует по таким адресам:

- ул. Константиновская, 61, 51, 57, 59/5, 55, 53

- ул. Юрковская, 2-6 / 32, 8-12, 12/59;

- ул. Еленовская, 8;

- ул. Кирилловская, 26/2, 30/5, 34-38;

- ул. Оболонская, 4, 5, 6, 7, 9.

- ул. Светлицкого, 30/20, 30 / 20а, 30 / 20б, 28, 28а, 24, 24а, 28б, 19, 21, 31/7, 29/18, 27, 25, 23, 23а, 13, 30а;

- ул. Краснопольская, 19 17/23, 15, 21, 13/16, 14/14, 16, 20/15;

- ул. Межевая, 12а, 20, 22, 23, 24, 22а, 26, 18;

- просп. Свободы, 8/28, 10, 14, 16.

На месте повреждения уже работают аварийно-восстановительные бригады. Работы продлятся до 6:00 27 декабря.

На предприятии сообщили, что после завершения ремонтных работ горячая вода и отопление будут поданы в дома киевлян.