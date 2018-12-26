Без тепла и воды остались жители 60 домов Подольского района

В Подольском районе Киева в результате аварийного повреждения магистральной теплосети без теплоснабжения осталось 61 здание. Об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook.
"Сегодня в Подольском районе Киева произошло аварийное повреждение магистральной теплосети, в результате чего без теплоснабжения осталось 61 здание", - говорится в сообщении.
В частности, отопление отсутствует по таким адресам:
- ул. Константиновская, 61, 51, 57, 59/5, 55, 53
- ул. Юрковская, 2-6 / 32, 8-12, 12/59;
- ул. Еленовская, 8;
- ул. Кирилловская, 26/2, 30/5, 34-38;
- ул. Оболонская, 4, 5, 6, 7, 9.
- ул. Светлицкого, 30/20, 30 / 20а, 30 / 20б, 28, 28а, 24, 24а, 28б, 19, 21, 31/7, 29/18, 27, 25, 23, 23а, 13, 30а;
- ул. Краснопольская, 19 17/23, 15, 21, 13/16, 14/14, 16, 20/15;
- ул. Межевая, 12а, 20, 22, 23, 24, 22а, 26, 18;
- просп. Свободы, 8/28, 10, 14, 16.
На месте повреждения уже работают аварийно-восстановительные бригады. Работы продлятся до 6:00 27 декабря.
На предприятии сообщили, что после завершения ремонтных работ горячая вода и отопление будут поданы в дома киевлян.