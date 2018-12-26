Госпогранслужба будет также тщательно проверять граждан РФ

Новости Украины: Слободян заявил, что актуальность вторжения РФ в Украину снизилась, но проблемы безопасности на границе никуда не делись.

Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленный контроль за въездом иностранных граждан, в частности, россиян, после окончания срока действия военного положения. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

"Военное положение вводилось по той причине, что была высокая вероятность военной агрессии, военного вторжения России на территорию Украины. Сейчас актуальность такого вторжения снизилась, но проблемы безопасности на границе никуда не делись... Поэтому меры усиленного контроля за въездом иностранцев в Украину будут продолжаться", – объяснил Слободян.

Он подчеркнул, что Россия продолжает накапливать войска вдоль границы и перемещать их в оккупированном Крыму.

По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы, меры усиленного контроля за время военного положения "подтвердили свою эффективность".

"В пределах компетенции Госпогранслужбе удалось не допускать провокаций на границе, а также обезопасить граждан, проживающих в Украине, от провокаций", – уточнил Слободян.

Он добавил, что усиленный контроль касается граждан из перечня 70 стран миграционного риска, в том числе, России.

"Конечно, в контексте агрессии России против Украины именно граждане Российской Федерации являются объектом нашего повышенного внимания", – отметил Слободян.

Кроме того, как сообщает Совет национальной безопасности и обороны, на заседании в среду пограничниками рекомендовали "продолжить усиленную охрану государственной границы с Российской Федерацией" и "осуществлять усиленный контроль граждан России, пересекающих границу Украины".

По словам пресс-секретаря ГПСУ, на данный момент официального решения о продлении мер контроля еще нет.