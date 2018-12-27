В Украине продолжает расти показатель заболеваемости корью

Новости Украины: Заболеваемость корью за неделю выросла более чем на 8%.

За неделю в Украине корью заболели более 2 800 человек, это на 8,2 % больше по сравнению с предыдущими семи днями.

Об этом сообщает Минздрав.

"За 51 неделю корью заболели 2 870 человек — 1 071 взрослый и 1 799 детей (на 8,2 % больше, чем на прошлой неделе). Всего с начала года корью заболели 52 349 человек (19 349 взрослых и 33 000 детей). С начала года самые высокие показатели заболеваемости во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях. С начала года от осложнений кори умерло шестнадцать человек: двенадцать детей и четверо взрослых", - отметили в Минздрав.

В Министерстве здравоохранения проинформировали, что по состоянию на 20 декабря 2018 г. в Украине имеется 836 171 доза вакцин против кори, паротита и краснухи.

Приоритетной является поставка вакцин в западные области, где сейчас регистрируется больше всего случаев заболевания корью. Следующая поставка вакцин против кори, паротита и краснухи запланирована на конец декабря 2018 года.