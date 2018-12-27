Полиция задержала руководительницу киевского банка во время получения взятки

Новости Украины: Руководительницу киевского банка задержали на миллионной взятке.

Правоохранительными органами была задержана руководительница одного из структурных подразделений киевского банка во время получения взятки за реализацию имущества банка по заниженной стоимости, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Правоохранители задержали руководительницу структурного подразделения киевского банка при получении ею неправомерной выгоды в размере $ 5000. Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей" – говорится в сообщении, на официальном сайте Национальной полиции Украины в среду вечером.

В ходе следственных действий полицейские выяснили, что руководитель финансового учреждения организовала преступную "схему" получения средств, которой злоумышленница пользовалась с ноября 2018 года

За реализацию имущества банка по заниженной стоимости сотрудница банка требовала почти миллион гривен.

Злоумышленница была задержана во время получения взятки в размере $5000 в качестве очередного "транша".

"Женщине инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей" – подытожили в полиции.