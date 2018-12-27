В Донецкой области в этом году были ликвидированы 16 ОПГ

Новости Украины: Полиция Донетчины в этом году ликвидировала 16 ОПГ - вдвое больше, чем год назад

Полиция Донетчины в 2018 году прекратила деятельность 16 организованных преступных группировок (ОПГ), что вдвое больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Об этом в среду заявил начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин во время пресс-конференции в Мариуполе, сообщили в полиции Донетчины.

"В 2018 году полиция Донецкой области прекратила деятельность 16 организованных преступных группировок. Полицейские разоблачили вдвое больше ОПГ, чем в прошлом году", - отметил Семенишин.

По его словам, на треть по сравнению с прошлым годом увеличилось количество лиц, которым сообщено о подозрении за преступления в составе ОПГ.

К ответственности привлекаются 77 человек, которые причастны к 99 тяжких и особо тяжким преступлениям. Задокументированы ОПГ с транснациональными, межрегиональными, а также коррумпированными связями.

Так, полицейские ликвидировали банду наемных убийц, несколько сетей наркоторговли, в том числе межрегиональное, канал нелегального пересечения границы Украина–РФ, «угольную» схему хищения бюджетных средств, к которой причастны должностные лица госпредприятий. Среди задержанных также группа вымогателей и организаторы подпольного игорного бизнеса.

Ущерб, нанесенный деятельностью организованных группировок, достигает десятков миллионов гривен.

Сейчас все уголовные производства с обвинительными актами направлены в суд.