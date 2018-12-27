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Ситуация на фронте: боевики понесли потери

Ситуация на фронте: боевики понесли потери
08:18 Сегодня Телеграф

Новости Украины: 26 декабря в зоне боевых действий на Донбассе ни один украинский военнослужащий не пострадал.

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"26 декабря российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями…За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреляли из минометов калибра 82 мм позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Красногоровка, Луганское, Пески - на Донецком направлении и в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении" - отметили в штабе ООС.

Штаб ООС: День на Донбассе закончился без потерь

"В течение текущих суток враг открыл огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Пищевик на Мариупольском направлении" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки двое боевиков НВФ уничтожены, еще один получил ранения.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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