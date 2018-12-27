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Наев рассказал о потерях противника с начала ООС

Наев рассказал о потерях противника с начала ООС
12:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: С начала проведения операции Объединенных сил боевики потеряли 450 человек.

С 30 апреля 2018 года, когда на Донбассе была начата операция Объединенных сил, потери в живой силы российских регулярных военных формирований составили около 450 убитыми и около 850 раненными, сообщил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

"По данным нашей разведки, с начала операции Объединенных сил потери противника составили около 450 убитыми и около 850 ранеными. Кроме того, уничтожено 28 единиц военной техники", - сказал С.Наев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В этом контексте он отметил, что украинские военнослужащие, привлеченные к ООС, дают и будут давать адекватный ответ на каждый случай обстрелов со стороны оккупационных войск.

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"Ни один выстрел врага не остается безнаказанным", - подчеркнул С.Наев.

30 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал приказ верховного главнокомандующего ВСУ "О начале операции Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей". Согласно приказу, с 14:00 30 апреля 2018г, в соответствии с планом была начата операция Объединенных сил.

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Донбасс, ВСУ, НВФ, Сергей Наев, ООС.
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