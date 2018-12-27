В Украине новый случай ботулизма - заболел шестилетний ребенок

Новости Украины: Ребенок съел вяленую рыбу, которую приготовил отец, и попал в реанимацию с ботулизмом.

В Киеве шестилетний ребенок попал в реанимацию с ботулизмом. Об этом в комментарии изданию 44.ua сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.

"23 декабря в 13:35 поступило предварительное сообщение о случае заболевания ботулизмом. Заболевший 2012 года рождения, житель Соломенского района употреблял 19 декабря вяленого карася, которого приготовил отец", - отметил Чумак.

Сообщается, что изначально у пострадавшего возникли рвота и боль в животе.

"21 декабря семья обратилась за неотложной медпомощью. На следующий день мальчика госпитализировали, а потом перевели в реанимационное отделение. Больному ввели ботулинический анатоксин. Сейчас ребенок находится в больнице", – говорится в сообщении.

Чумак добавил, что с начала 2018 года в столице ботулизмом заболели 11 человек, из них одна 47-летняя женщина умерла.

Ботулизм - тяжелое пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) и при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.

Лучший способ защитить свое здоровье - воздерживаться от еды, качество которой потребителю неизвестно.