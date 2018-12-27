ВСУ взяли под контроль всю "серую зону" на Донбассе

Новости Украины: По состоянию на конец 2018 года Вооруженные Силы Украины контролируют всю "серую зону" вдоль линии разграничения огня на Донбассе.

Начальник пресс-центра Объединенных сил Виталий Саранцев подтвердил взятие под контроль подразделениями Вооруженных сил Украины почти всей так называемой "серой зоны" на Донбассе, отметив, что с начала проведения Операции Объединенных сил были освобождены четыре населенных пункта в Донецкой и Луганской областях. Об этом он сообщил в комментарии журналистам.

На вопрос, соответствует ли действительности информация, распространенная советником президента Украины Юрием Бирюковым, о том, что ВСУ взяли под контроль почти всю "серую зону" на Донбассе, Саранцев ответил: "Да, это правда, но хотел бы отметить, что такого понятия как "серая зона" вообще не существует, есть линия столкновения, и мы, продвигаясь вдоль этой линии соприкосновения, улучшаем свое тактическое положение".

"Во многих местах мы действительно улучшили свое положение, закрепились в районе определенных населенных пунктов, создав зону безопасности, чтобы обезопасить жизнь как военнослужащих, так и гражданского населения", - добавил он.

Саранцев отметил, что за время с 1 мая, с начала переформатирования АТО в Операцию Объединенных сил, подразделения украинских войск освободили от оккупантов четыре населенных пункта: поселок Золотое-4 (хутор Вольный) в Луганской области и поселки Пивденное, Шумы и Рассадки в Донецкой области.

"Это основные населенные пункты, которые я вам сейчас могу назвать", - добавил он.

По словам представителя Объединенных сил, украинские подразделения действуют строго в рамках Минских договоренностей, улучшают свои позиции и защищают гражданское население.

"Когда мы закрепляемся у какого-либо населенного пункта... Эти деревни в любом случае и так принадлежат Украине. Мы обеспечиваем там более надежный контроль, обеспечиваем там деятельность государственных институтов: там работают уже судебная, финансовая системы, люди уже могут получить какие-то социальные услуги", - пояснил он.

Как известно, 26 декабря советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что ВСУ взяли под контроль и освободили от пророссийских боевиков почти всю "серую зону" на Донбассе.