Скачать
Четверг, 27.12.2018
Украинцы смогут получить &quot;живые&quot; деньги за коммуналку, но есть условие
Украинцы смогут получить "живые" деньги за коммуналку, но есть условие
Реинтеграция Крыма: Кабмин принял важное решение
Реинтеграция Крыма: Кабмин принял важное решение
Усик претендует на звание лучшего боксера года от WBC
Усик претендует на звание лучшего боксера года от WBC
Голливудский актер объявил о помолвке с экс-женой
Голливудский актер объявил о помолвке с экс-женой

ВСУ взяли под контроль всю "серую зону" на Донбассе

ВСУ взяли под контроль всю &quot;серую зону&quot; на Донбассе
13:29 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: По состоянию на конец 2018 года Вооруженные Силы Украины контролируют всю "серую зону" вдоль линии разграничения огня на Донбассе.

Начальник пресс-центра Объединенных сил Виталий Саранцев подтвердил взятие под контроль подразделениями Вооруженных сил Украины почти всей так называемой "серой зоны" на Донбассе, отметив, что с начала проведения Операции Объединенных сил были освобождены четыре населенных пункта в Донецкой и Луганской областях. Об этом он сообщил в комментарии журналистам.

На вопрос, соответствует ли действительности информация, распространенная советником президента Украины Юрием Бирюковым, о том, что ВСУ взяли под контроль почти всю "серую зону" на Донбассе, Саранцев ответил: "Да, это правда, но хотел бы отметить, что такого понятия как "серая зона" вообще не существует, есть линия столкновения, и мы, продвигаясь вдоль этой линии соприкосновения, улучшаем свое тактическое положение".

"Во многих местах мы действительно улучшили свое положение, закрепились в районе определенных населенных пунктов, создав зону безопасности, чтобы обезопасить жизнь как военнослужащих, так и гражданского населения", - добавил он.

Саранцев отметил, что за время с 1 мая, с начала переформатирования АТО в Операцию Объединенных сил, подразделения украинских войск освободили от оккупантов четыре населенных пункта: поселок Золотое-4 (хутор Вольный) в Луганской области и поселки Пивденное, Шумы и Рассадки в Донецкой области.

Грымчак сообщил, какую технику получила Украина от НАТО из-за военного положения
Грымчак сообщил, какую технику получила Украина от НАТО из-за военного положенияЧитать полностью

"Это основные населенные пункты, которые я вам сейчас могу назвать", - добавил он.

По словам представителя Объединенных сил, украинские подразделения действуют строго в рамках Минских договоренностей, улучшают свои позиции и защищают гражданское население.

"Когда мы закрепляемся у какого-либо населенного пункта... Эти деревни в любом случае и так принадлежат Украине. Мы обеспечиваем там более надежный контроль, обеспечиваем там деятельность государственных институтов: там работают уже судебная, финансовая системы, люди уже могут получить какие-то социальные услуги", - пояснил он.

Как известно, 26 декабря советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что ВСУ взяли под контроль и освободили от пророссийских боевиков почти всю "серую зону" на Донбассе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, Серая зона, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 После снегопадов придут дожди: синоптики рассказали о погоде до конца года
02 Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
03 Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Стало известно для кого проведут перерасчет пенсий 2019 года
05 Врачи усомнились в пользе витамина D
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина продлила запрет на въезд мужчин из России
Украина продлила запрет на въезд мужчин из России
Гройсман назвал главный приоритет в работе правительства в 2019 году
Гройсман назвал главный приоритет в работе Кабмина
После снегопадов придут дожди: синоптики рассказали о погоде до конца года
Синоптики рассказали о погоде до конца года
Новый год 2019: веселые поздравления для коллег и сотрудников
Новый год 2019: веселые поздравления для коллег и сотрудников
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь