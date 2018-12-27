ДТП на трассе "Харьков – Симферополь": сгорел дотла автомобиль с двумя людьми

Новости Украины: В Запорожской области возле села Привольное на автодороге "Харьков-Симферополь" автомобиль столкнулся с грузовиком, погибли двое мужчин.

В Запорожской области на автодороге "Харьков-Симферополь" в среду, 26 декабря, произошла смертельная дорожно-транспортная авария возле села Привольное. Сообщение поступило в Мелитопольский отдел полиции около 22:15.

На месте происшествия было установлено, что водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом, который двигался во встречном направлении.

В результате столкновения, легковушка опрокинулась в кювет и сгорела. Установлено, что в момент столкновения в салоне автомобиля находились двое человек, водитель 1979 года рождения, и его пассажир 1963 года рождения. К сожалению, оба мужчины погибли на месте ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье арушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Сотрудниками полиции проводится досудебное расследование.

Как сообщалось ранее, 27 декабря в Чернигове пенсионер погиб под колесами двух маршрутных такси. По предварительным данным, водитель микроавтобуса "Мерседес" на автодороге сбил 79-летнего пенсионера. Водитель следующей маршрутки, которая двигалась в том же направлении, не успел затормозить и совершил повторный наезд на потерпевшего.