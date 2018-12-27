На Житомирщине 2019-й станет годом Бандеры

Новости Украины: В Житомирской области приняли решение целый 2019 год проводить культурные мероприятия посвященные личности Степана Бандеры.

В Житомирской области официально отметят 110-ю годовщину со дня рождения Степана Бандеры.

Как передает корреспондент, по этому поводу сегодня в Житомирской областной библиотеке имени Ольжича состоялся круглый стол с участием молодежи, общественности, ученых и журналистов по теме: «Степан Бандера - символ борьбы за независимость».

На мероприятии отмечалось, что 2019 год на Житомирщине решением сессии областного совета объявлен годом Бандеры. Именно в 2019 году исполняется 110 лет со дня рождения известного украинского деятеля.

Поэтому в течение следующего года в области будут проходить культурные мероприятия, выставки, конференции, которые будут рассказывать о выдающейся личности Бандеры, о его деятельности и влиянии на развитие Украины.

Сегодня же ученые и представители общественных объединений говорили о фигуре Бандеры в современном мире, о национальной освободительной борьбе 30-х годов и пластовой деятельности этого выдающегося украинца.

Следующим мероприятием в честь Бандеры будет факельное шествие, которое пройдет в Житомире в день его рожденья, 1 января 2019 года.

Также в Житомире продолжается работа над будущим памятником Бандере. Творческая группа, в составе которой архитектор Максим Швец, скульпторы Олег Пинчук и Владимир Шолудько, уже представила проект памятника. Его установят в сквере на углу Театральной и Большой Бердичевской.