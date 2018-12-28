Более 21 тысячи жителей Херсона подписали петицию за отставку мэра

Новости Украины: Отозвать мэра Миколаенко активисты решили путем сбора подписей жителей города, и передачи бланков с подписями в территориальную избирательную комиссию.

В Херсоне во время объявленной в ноябре 2018 года общественными активистами кампании за отставку городского головы Владимира Миколаенко было собрано за его отставку в течение месяца всего 21 тыс. 324 подписи жителей города.

Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Херсоне председатель инициативной группы по отзыву мэра, адвокат, координатор общественного движения "Волна" Александр Тарасов.

"На сегодняшний день мы собрали (за отставку мэра Херсона - ред.) 21 тыс. 324 подписи. Это больше половины от необходимого количества. Подписи поставили самая активная часть граждан (города - ред.), которые открыто заявили о своем несогласии с политикой городских властей", - рассказал Тарасов.

Отозвать мэра Миколаенко активисты решили путем сбора подписей избирателей, жителей города, и передачи бланков с подписями в территориальную избирательную комиссию. В соответствии с требованиями законодательства, в течение месяца голосов за отставку надо было собрать больше, чем отдали на выборах за победителя. Поэтому было запланировано собрать за отставку мэра, за которого на прошлых выборах проголосовали 37 тыс. избирателей, не менее 40 тыс. голосов. И хотя этого сделать не удалось, активисты считают достигнутый результат успешным для громады и тревожным сигналом для городских властей.

"Мы считаем, что эти 21 тыс. человек, поставивших свои подписи - это такой очень важный тревожный звоночек именно для местных властей. Потому что за мэра проголосовали 37 тыс. херсонцев. На сегодняшний день более 21 тыс. херсонцев выразили то, что они хотят, чтобы мэр ушел в отставку. Как минимум, мэру стоит задуматься над этим", сказал Тарасов.

Как он отметил, Херсон стал первым городом Украины, где общественностью, которая опиралась только на собственные силы, была опробована на практике возможность реализации действующего в Украине законодательства об отзыве мэра по местной инициативе. При этом, по словам председателя инициативной группы, были обнаружены слабые стороны этого законодательства, и в частности, относительно продолжительности времени, выделяемого на сбор подписей за отставку.

"Закон построен таким образом, что он ограничивает возможность именно громады, а не олигархических кланов относительно отзыва городского головы. Для нас на практике стало странным, что на отзыв городского головы предоставляется 30 дней, хотя на очередные выборы предоставляется 90 дней, а на внеочередные - 60 дней. Мы реально почувствовали на себе то, что нам не хватает времени, чтобы организовать силами громады, а не определенных олигархических структур, сбор подписей", - подчеркнул активист.

Толчком к началу общественной кампании за отставку Херсонского городского головы Миколаенко стал коллапс с маршрутными пассажирскими перевозками, возникший в городе в очередной раз в ноябре 2018 года. 6 ноября 2018 года исполком Херсонского городского совета принял решение поднять стоимость тарифа на перевозку пассажиров в городских маршрутках с 4 до 6 гривень в утреннее и дневное время, а с 20 до 23 часов - до 8 гривень. 9 ноября Херсонский окружной суд соответствующим постановлением остановил действие этого решения до окончания рассмотрения дела по существу. В ответ несколько перевозчиков города самовольно повысили стоимость проезда в своих маршрутках до 8 гривень, а часть перевозчиков вообще перестала выводить свои автобусы на маршруты города.

19 ноября на площади у мэрии с участием более 300 человек состоялся митинг жителей города, которые требовали возобновления в городе в полном объеме маршрутных перевозок и возвращения тарифа на проезд до 4 гривень.

Вечером 21 ноября исполком Херсонского городского совета на своем заседании отменил принятое им 6 ноября 2018 года решение поднять тарифы на перевозку пассажиров в городских маршрутках с 4 до 6 гривень в утреннее и дневное время, а с 20 до 23 часов - до 8 гривень, и во второй раз принял решение, которым устанавливается тариф на перевозку пассажиров в городских маршрутках в 6 гривень.

Утром 22 ноября около тридцати жителей города заняли кабинет первого заместителя городского головы Игоря Козакова, который временно исполнял обязанности городского головы, и требовали от него созвать исполнительный комитет горсовета, чтобы отменить решение исполкома от 21 ноября о повышении стоимости проезда в городских маршрутках до 6 гривень и вернуть в городе тариф на проезд в маршрутках в 4 гривни. В свою очередь, Козаков заявил, что созывать исполком он не будет. После этого присутствующей здесь общественной активисткой Риммой Бараненко было объявлено о созыве в городе 24 ноября 2018 года общественной инициативы за отставку городского головы Владимира Миколаенко.