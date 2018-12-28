В Виннице на взятке погорел депутат облсовета с двумя сообщниками

Новости Украины: Злоумышленников задержали с привлечением бойцов спецподразделения КОРД во время передачи очередной суммы – 13 тысяч гривен.

В Виннице в четверг правоохранители задержали по подозрению в вымогательстве трех человек, в том числе депутата областного совета.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

«Полицейские управления стратегических расследований совместно с следователями следственного управления ГУНП в Винницкой области, сотрудниками УСБУ под процессуальным руководством прокуратуры Винницкой области задержали трех человек по подозрению в вымогательстве денежных средств у местного предпринимателя. Среди задержанных - депутат Винницкого областного совета», - говорится в сообщении.

Согласно информации начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педоса, задержанные лица требовали у потерпевшего 4 тысячи долларов.

Злоумышленников задержали с привлечением бойцов спецподразделения КОРД во время передачи очередной суммы – 13 тысяч гривен.

Документирование преступных действий группы лиц проводилось в рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.189 УК Украины (вымогательство). Такое преступление карается заключением сроком до семи лет. Сейчас продолжаются следственные действия.