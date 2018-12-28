В Днепре мужчина попал под колеса легковушки, водитель скрылся

В Днепре правоохранители задержали водителя легкового авто, который, совершив наезд на пешехода, скрылся с места аварии.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП местной полиции. ДТП произошло 27 декабря на проспекте Героев.
По колеса легковушки “Renault” попал 39-летний мужчина. От госпитализации пострадавший отказался. Сбежавшего водителя полицейские нашли и задержали спустя час после аварии.
Ранее в Запорожской области в результате ДТП во внедорожнике заживо сгорели два человека. Как сообщалось ранее, 27 декабря в Чернигове пенсионер погиб под колесами двух маршрутных такси.