Россия завершила строительство забора на админгранице в Крыму

Новости Украины: Россия завершила строительство инженерных сооружений на админгранице Украины и оккупированного Крыма.

Россия завершила строительство инженерных сооружений на административной границе Украины и оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в пресс-центре ФСБ России.

«Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка. Планирование и разработка документации начались в 2015 году. Окончание строительства и отладка аппаратуры - в декабре 2018 года», - говорится в соообщении.

Заявляется, что «рубеж инженерных сооружений» состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 км и размещенных на нем сотнях датчиков различных типов действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом, а также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения, в том числе тепловизионной аппаратурой. Основу одного из комплексов составляют вибрационные датчики. При подходе нарушителя к ограждению они срабатывают и передают информацию с линейной части ограждения на аппаратуру дежурного в виде звукового оповещения с графическим отображением номера участка тревоги. Кроме того, можно определять направление движения нарушителя.

В основе второго комплекса - радиолучевые датчики, при попадании нарушителя границы в зону обнаружения включается видеокамера с возможностью ночного видения, а видеотрансляция, как и сигнал о тревоге, поступают на аппаратуру дежурного, сопровождаясь звуковым оповещением, отображением номера и видео участка местности.

В ФСБ объявили, что такие меры приняты, чтобы не допустить «прорыва диверсионно-разведывательных групп сопредельного государства на территорию Крыма».