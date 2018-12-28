На известного музыканта напали в центре Киева

28 декабря на музыканта, солиста группы DZIDZIO Михаила Фому совершили нападение неизвестные.
Об этом сообщает пиар-менеджер группы Лилия Слюсар в Facebook.
“Михаилу нанесены телесные повреждения. Нападавшие скрылись с места инцидента. С инцидентом разбирается полиция и состояние Михаила устанавливает скорая помощь”, – отмечает Слюсар.
Нападение произошло сегодня утром, когда Михаил Хома направлялся в студию радиостанции “Хит ФМ”. Злоумышленники скрылись с места происшествия на двух автомобилях “Мерседес”. Сейчас их личности устанавливаются.