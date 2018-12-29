В Авдеевке восстановили водоснабжение

Новости Украины: Донецкая фильтровальная станция не работала с 25 декабря.

28 декабря в городе Авдеевке полностью возобновили водоснабжение. Об этом сообщили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области.

"27 декабря завершены ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке линий электропередач (на временно неподконтрольной территории) и возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции. По состоянию на 7.00 28 декабря водоснабжение населению восстановлено в полном объеме", – подчеркнули в пресс-службе.

Донецкая фильтровальная станция не работала с 25 декабря.

В последний раз Авдеевка оставалась без воды в сентябре в связи с обрывом линии электропередач из-за непогоды, когда была обесточена Донецкая фильтровальная станция.