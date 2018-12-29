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В Киеве 29 и 30 декабря изменится график движения транспорта

В Киеве 29 и 30 декабря изменится график движения транспорта
07:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 29 и 30 декабря в связи с проведением ярмарок вносятся изменения в работу общественного транспорта столицы Украины.

В нескольких районах Киева 29 и 30 декабря в связи с проведением ярмарок вносятся изменения в работу общественного транспорта, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП "Киевпастранс".

"29-30 декабря в связи с проведением продовольственных ярмарок на улицах Марины Цветаевой, Лесковской, Иорданской и Татарской вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 34, 37А и автобусов маршрутов №№ 6, 31, 61", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 29 декабря с начала движения до ориентировочного окончания ярмарок около 18:00 троллейбусы №34 будут следовать по маршруту ул.Северная - ул.Героев Сталинграда - ул.Маршала Тимошенко - просп.Героев Сталинграда - ул.Степана Бандеры и обратно. Троллейбусы №37А - по маршруту №37. Автобусы №6 - от Дарницкой площади до ул.Милославской (без заезда на ул. Лисковская и ул.Радунская). Автобусы №61 - от зал. пл. "Троещина" до ул.Радунской (без заезда на ул.Лисковскую).

30 декабря движение автобусов маршрута №31 будет организовано от ст.м "Политехнический институт" до ул.Отто Шмидта по собственной трассе, далее - ул.Отто Шмидта - ул.Нагорная, далее по действующей трассе.

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Киев, Украина, КГГА, Новости Украины, Киевпастран.
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