В первые часы новогодней "тишины" враг открыл огонь из гранатометов

Сегодня, 29 декабря, оккупанты открыли огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил на Горловском направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Несмотря на проведение Новогодних и Рождественских праздников в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, согласно договоренностей, достигнутых Трехсторонней контактной группой по введению Командованием объединенных сил бессрочного режима "ТИШИНА" на всей линии боевого столкновения с российскими оккупационными войсками в течение текущих суток враг открыл огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил вблизи поселка Железное, что на Горловском направлении", - говорится в сообщении.
В штабе сообщили, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. Как сообщалось ранее, командованием Объединенных сил с 00.00 часов 29 декабря 2018 года вводится бессрочный режим "тишина" на всей линии боевого столкновения с российскими оккупационными войсками.
Напомним, украинские военнослужащие в ходе выполнения боевых задач на линии соприкосновения на Донбассе 27 декабря захватили в плен участника незаконного вооруженного формирования. Пленным оказался 35-летний житель Горловки, бывший сотрудник органов МВД. До 2016 году он проходил службу в незаконных вооруженных формированиях, получил ранение и был комиссован по состоянию здоровья. В ноябре 2018 году вновь был призван по мобилизации оккупационными властями. Пленный передан сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил. Продолжаются следственные действия.