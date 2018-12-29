В первые часы новогодней "тишины" враг открыл огонь из гранатометов

Новости Украины: Несмотря на то, что 29 декабря с 00.00 часов был введен бессрочный режим "тишины" враг открыл огонь из гранатометов по позициям ВСУ.

Сегодня, 29 декабря, оккупанты открыли огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил на Горловском направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Несмотря на проведение Новогодних и Рождественских праздников в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, согласно договоренностей, достигнутых Трехсторонней контактной группой по введению Командованием объединенных сил бессрочного режима "ТИШИНА" на всей линии боевого столкновения с российскими оккупационными войсками в течение текущих суток враг открыл огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил вблизи поселка Железное, что на Горловском направлении", - говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. Как сообщалось ранее, командованием Объединенных сил с 00.00 часов 29 декабря 2018 года вводится бессрочный режим "тишина" на всей линии боевого столкновения с российскими оккупационными войсками.

Напомним, украинские военнослужащие в ходе выполнения боевых задач на линии соприкосновения на Донбассе 27 декабря захватили в плен участника незаконного вооруженного формирования. Пленным оказался 35-летний житель Горловки, бывший сотрудник органов МВД. До 2016 году он проходил службу в незаконных вооруженных формированиях, получил ранение и был комиссован по состоянию здоровья. В ноябре 2018 году вновь был призван по мобилизации оккупационными властями. Пленный передан сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил. Продолжаются следственные действия.