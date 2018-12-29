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В работе Kyiv Boryspil Express произошел очередной сбой

В работе Kyiv Boryspil Express произошел очередной сбой
13:44 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: "Укрзализныця" сообщила, что сразу два экспресса Kyiv Boryspil Express опоздали в связи со сбоем в компьютере управления.

Два экспресса в международный аэропорт "Борисполь" (Киев) опоздали из-за сбоя в компьютере управления, сообщается на сайте "Укрзализныци".

"Сегодня утром произошло отклонение от графика движения двух экспрессов. По предварительной информации, причиной задержки стал сбой в работе компьютера управления одного из поездов", - уточняет компания.

Техническая остановка одного из экспрессов зафиксирована в 8.00 субботы на ж/д станции "Дарница". Он был доставлен на станцию "Борисполь-аэропорт" следующим экспрессом.

В результате один из экспрессов задержался на 48 мин., другой - на 19 мин.

"Ни один пассажир не опоздал на авиарейс. Сейчас все экспрессы курсируют по графику", - подчеркнули в "Укрзализныце".

В целом Kyiv Boryspil Express уже осуществил более 1,5 тыс. рейсов, перевез более 50 тыс. пассажиров. 

Напомним, 30 ноября "Укрзализныця" запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом "Киев-Пассажирский" и международным аэропортом "Борисполь". На открытии присутствовали президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, министр инфраструктуры Владимир Омелян. На следующий день после его запуска Скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался. Почти все пассажиры экспресс-поезда успели на свои рейсы. Одному из пассажиров "Укрзализныця" компенсировала 550 долларов за новый авиабилет. 4 декабря экспресс вновь сломался на перегоне Дарница-Фармацевтическая.

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Все по теме:

Киев, Аэропорт "Борисполь", Укрзализныця, Задержка, Опоздание, Kyiv Boryspil Express, Сьой, Компьютер управления.
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