В работе Kyiv Boryspil Express произошел очередной сбой

Новости Украины: "Укрзализныця" сообщила, что сразу два экспресса Kyiv Boryspil Express опоздали в связи со сбоем в компьютере управления.

Два экспресса в международный аэропорт "Борисполь" (Киев) опоздали из-за сбоя в компьютере управления, сообщается на сайте "Укрзализныци".

"Сегодня утром произошло отклонение от графика движения двух экспрессов. По предварительной информации, причиной задержки стал сбой в работе компьютера управления одного из поездов", - уточняет компания.

Техническая остановка одного из экспрессов зафиксирована в 8.00 субботы на ж/д станции "Дарница". Он был доставлен на станцию "Борисполь-аэропорт" следующим экспрессом.

В результате один из экспрессов задержался на 48 мин., другой - на 19 мин.

"Ни один пассажир не опоздал на авиарейс. Сейчас все экспрессы курсируют по графику", - подчеркнули в "Укрзализныце".

В целом Kyiv Boryspil Express уже осуществил более 1,5 тыс. рейсов, перевез более 50 тыс. пассажиров.

Напомним, 30 ноября "Укрзализныця" запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом "Киев-Пассажирский" и международным аэропортом "Борисполь". На открытии присутствовали президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, министр инфраструктуры Владимир Омелян. На следующий день после его запуска Скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался. Почти все пассажиры экспресс-поезда успели на свои рейсы. Одному из пассажиров "Укрзализныця" компенсировала 550 долларов за новый авиабилет. 4 декабря экспресс вновь сломался на перегоне Дарница-Фармацевтическая.