Настоящий кулинарный шедевр: в Ужгороде создали съедобную елку (Видео)

Кондитер Валентин Штефаньо из Ужгорода изготовил 15-килограммовую шоколадную елку. Для этого он пригласил в свое кафе детей украинских военных, которые помогли украсить изделие. "Каждый перед Новым годом и Рождеством хочет праздника. В этом году мы имели возможность сделать этот праздник для детей, родители которых воевали, у некоторых, к сожалению, погибли в войне на Востоке страны. Нам удалось пригласить 15 детей к нам в кафе в центре Ужгорода, где мы вместе сделали шоколадную елку. Затем дети угостились нашими традиционными сладостями и вкусным какао," – рассказал кондитер. По словам Валентина, на создание елки ушло 15 килограммов шоколада, а ее высота составила чуть более 1 метра. Собирали съедобное дерево более полутора часов, еще полдня кондитер с маленькими помощниками делали детали для изделия. Теперь шоколадная елка украшает кондитерскую Штефаньо в центре Ужгорода. Планируется, что она простоит там до конца новогодне-рождественских праздников. Как отметил Валентин, моральный долг каждого, кто имеет возможность работать под мирным небом благодаря подвигу отцов этих детей, сделать праздник и для них тоже. "Им не должно быть грустно на Новый год", – убежден кондитер.