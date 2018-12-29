В КГГА рассказали о графике работы общественного транспорта в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января работа наземного общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, маршрутных такси и метро) будет продлена на 3 часа.
Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующий приказ издал Департамент транспортной инфраструктуры.
"В частности, в новогоднюю ночь на 3 часа дольше будет работать столичная подземка. По сообщению КП« Киевский метрополитен », последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 3:15.
Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, расположенному на входе и на платформе. Кроме того, будет организована перевозка существующими маршрутами, которые проходят возле станций метро, и после прохождения его последних поездов.
В то же время, фуникулер в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать круглосуточно.
Последние отправления по маршрутам в новогоднюю ночь:
Также сообщается, что 2, 3, 4 января транспорт будет работать по графику рабочего дня. Кроме того, на время празднования на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой) с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2019 года, 1 января 2019 года с 14:00 до 22:00 и 7 января 2019 года с 12:00 до 16:00 транспорт будет курсировать следующим маршрутом:
Как сообщалось, 29 и 30 декабря в связи с проведением ярмарок вносятся изменения в работу общественного транспорта столицы Украины.