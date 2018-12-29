В Оболонском районе Киева нашли котенка с бешенством: Объявлен карантин

Новости Украины: На Оболони объявили карантин из-за бешенства

На части территории Облонского района Киева введены карантинные ограничения из-за обнаруженного у котенка бешенства.

Об этом сообщается на странице Оболонской райгосадминистрации в Facebook.

"В связи с выявлением заболевания на бешенство у котенка, который был найден в нашем районе на ул. Полярной, 20-д, Государственной чрезвычайной противоэпизоотичной комиссией при исполнительном органе Киевского горсовета (Киевской городской государственной администрации), введены карантинные ограничения по бешенству на части территории Оболонского района. Киева", - говорится в сообщении.

Как уточнили в РГА, ограничения вводятся на территории, ограниченной пересечениями улиц Богатырской, Полярной, П.Калнышевского, Семьи Шовкопляс. Кроме того, определено угрожающей зоной прилегающую к ним территорию Оболонского района.

Карантинные ограничения отменяются через 60 дней после последнего выявления заболевания бешенством в указанной зоне, рассказали в райгосадминистрации.

"В настоящее время проводятся мероприятия по локализации и ликвидации заболевания. Владельцам домашних любимцев, которые проживают на этой территории, рекомендуется провести профилактические прививки животных против бешенства", - заявили в РГА.

Также даны рекомендации на случай укуса животного: необходимо промыть рану большим количеством мыльной воды, края раны смазать 70 - градусным спиртом или 5% раствором йода, наложить асептическую сухую повязку и немедленно обратиться к врачу.

На территории Оболонского района при укусах животных жители могут обратиться в травмпункт Киевской городской клинической больницы №8 (ул. Юрия Кондратюка, 8) - для взрослого населения; Киевской городской детской клинической больницы № 1 (ул. Богатырская, 30) – для детей.