Еще одна церковная община УПЦ МП присоединилась к ПЦУ

Новости Украины: УПЦ МП Черновицкой области перешла в подчинение Православной церкви Украины соответственно решению местных жителей.

В Черновицкой области церковная община села Карапчов Вижницкого района решила перейти из подчинения бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Соответствующее решение было принято сегодня утром на собрании церковной общины, в котором приняли участие более 400 местных жителей.

На собрании присутствовали около 30 представителей бывшей УПЦ МП, которые заявляли о недопустимости перехода церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Карапчов в ПЦУ. Секретарь Черновицкой епархии УПЦ МП Никита заявил на собрании, что "никакого Объединительного собора не было", а действия ПЦУ - "раскольнические". После этого сторонники бывшей УПЦ МП возле церкви начали бить поклоны и молиться.

На собрании выступил священник отец Георгий, который заявил, что настоящая украинская церковь - это новосозданная ПЦУ.

"В Библии написано: "Кто разрушает церковь - того разрушит Бог". У нас отобрали церковь еще в 1686 году, а мир теперь нам вернул эту церковь. 14 церквей мира проголосовали за нас. И это действительно настоящая украинская церковь", - подчеркнул он.

После этого жители Карапчова более 350 голосами поддержали переход их прихода в ПЦУ.

Как ранее сообщалось, 19 декабря первая церковная община Черновицкой области - в селе Шишковцы Кицманского района - решила перейти под патронат ПЦУ.

15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины, который 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.