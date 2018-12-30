Скачать
Понедельник, 31.12.2018
Предвыборная кампания в Украине официально началась
Предвыборная кампания в Украине официально началась
СЦКК: На КПВВ &quot;Станица Луганская&quot; умер пожилой мужчина
СЦКК: На КПВВ "Станица Луганская" умер пожилой мужчина
Диллиан Уайт: Джошуа думает, что я буду проблемой
Диллиан Уайт: Джошуа думает, что я буду проблемой
С наступающим Новым 2019 годом: лучшие поздравления в красивых открытках
С наступающим Новым 2019 годом: лучшие поздравления в красивых открытках

Прихожане храма в Волынской области перешли в ПЦУ, вопреки желанию настоятеля

Прихожане храма в Волынской области перешли в ПЦУ, вопреки желанию настоятеля
23:26 Вс, 30 Декабрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Прихожане волынского храма присоединились к Поместной церкви вопреки воле священника.

В селе Красноволя Маневичского района Волынской области 90% прихожан местного храма проголосовали за переход в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Об этом рассказал председатель Маневицкой райгосадминистрации Андрей Лындюк, сообщает ВолиньPost.

"Среди прихожан церкви из села Красноволя и Погулянка собирали подписи по переходу к ПЦУ. Около 90% крестьян подписалось за эту инициативу и хотели обнародовать эти протоколы после получения Томоса. Однако, в воскресенье, 30 декабря, в церкви начали собираться представители УПЦ (МП), которые выступали против перехода общины, поэтому подписи жителей решили обнародовать ранее", - говорится в сообщении.

По словам председателя РГА, на собрание приехали священники УПЦ (МП) из соседних сел и убеждали прихожан не переходить в ПЦУ, поскольку считают переход незаконным. Против перехода выступил и настоятель местного храма.

Однако большинство прихожан проголосовало за переход в ПЦУ, свое волеизъявление они зафиксировали документально.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УПЦ МП, Волынская область, ПЦУ, Красноволя, Погулянка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик получил именной пояс
02 Товарооборот между Чехией и Украиной вырос более, чем на 20%
03 Известный боксер стал инвалидом
04 Гассиев дал прогноз на бой Усик - Лебедев
05 Список предстоящих украинских фильмов 2019 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на Новый год: к каким сюрпризам готовится украинцам
Погода на Новый год: к каким сюрпризам готовится украинцам
Стрельба в центре Ивано-Франковска: Погиб человек
Стрельба в центре Ивано-Франковска: Погиб человек
Полторак рассказал о формах обеспечения военных жильем
Полторак рассказал о формах обеспечения военных жильем
Список предстоящих украинских фильмов 2019 года
Список предстоящих украинских фильмов 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь