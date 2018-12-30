Прихожане храма в Волынской области перешли в ПЦУ, вопреки желанию настоятеля

Новости Украины: Прихожане волынского храма присоединились к Поместной церкви вопреки воле священника.

В селе Красноволя Маневичского района Волынской области 90% прихожан местного храма проголосовали за переход в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Об этом рассказал председатель Маневицкой райгосадминистрации Андрей Лындюк, сообщает ВолиньPost.

"Среди прихожан церкви из села Красноволя и Погулянка собирали подписи по переходу к ПЦУ. Около 90% крестьян подписалось за эту инициативу и хотели обнародовать эти протоколы после получения Томоса. Однако, в воскресенье, 30 декабря, в церкви начали собираться представители УПЦ (МП), которые выступали против перехода общины, поэтому подписи жителей решили обнародовать ранее", - говорится в сообщении.

По словам председателя РГА, на собрание приехали священники УПЦ (МП) из соседних сел и убеждали прихожан не переходить в ПЦУ, поскольку считают переход незаконным. Против перехода выступил и настоятель местного храма.

Однако большинство прихожан проголосовало за переход в ПЦУ, свое волеизъявление они зафиксировали документально.