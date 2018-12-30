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СЦКК: На КПВВ "Станица Луганская" умер пожилой мужчина

СЦКК: На КПВВ &quot;Станица Луганская&quot; умер пожилой мужчина
23:47 Вс, 30 Декабрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: Cxid.info

Новости Украины: На КПВВ "Станица Луганская" в очереди на выезд с оккупированной территории умер мужчина

На КПВВ "Станица Луганская" в очереди на выезд с временно оккупированной территории умер мужчина.

Об этом в Facebook сообщает Украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), ссылаясь на данные отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 29 декабря.

По данным отчета СММ ОБСЕ, на блокпосту наемников южнее моста в Станице Луганской наблюдатели миссии видели в карете скорой помощи тело умершего мужчины. По словам медработников, утром мужчина в возрасте от 65 до 80 лет прибыл на этот блокпост, однако ему стало плохо, что привело к летальному исходу, когда он ожидал перехода в подконтрольные властям Украины районы.

Через несколько часов возле этого же блокпоста наблюдатели СММ также видели в карете скорой помощи женщину на вид около 80 лет. Врач международной организации, присутствовавший на блокпосту, сообщил, что женщина пожаловалась на проблемы с сердцем после того, как перешла блокпост со стороны подконтрольных властям Украины районов, и что ее доставят в больницу в Луганске.

"Украинская сторона СЦКК призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования РФ не пренебрегать нормами международного гуманитарного права и обеспечить благоприятные условия здоровью гражданского населения, особенно пожилых людей, во время передвижения на блокпостах и КПВВ вдоль линии столкновения", - сказано в сообщении.

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Станица-Луганская, СММ ОБСЕ, СЦКК, КПВВ.
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